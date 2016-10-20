英国银行业者呼吁政府逐步取消银行获利额外课税

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月20日 - 英国银行业者向政府提出呼吁，在英国公投退欧引发明显动荡，并可能打击伦敦的金融地位之际，应逐步取消一项银行获利税。
今年1月，针对银行业者超出2,500万英镑(3,080万美元)的获利，政府额外课征一笔8%的税，除此之外，政府也对银行的资产负债表额外课税。
“银行业者有决心付出我们应该付出的部分，但目前正处于一个威胁到英国就业岗位及成长的临界点，”英国银行业者协会(BBA)执行长Anthony Browne在提前公布的周四会议讲稿中指出。
“英国必须继续成为有竞争力让跨国银行经营业务的地方，”他称。
银行界人士先前警告，若英国失去进入欧盟单一市场管道，银行业者最快明年将必须开始把业务移出英国。(完)
(编译 蔡美珍；审校)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。