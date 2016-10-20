英国银行业者呼吁政府逐步取消银行获利额外课税

路透伦敦10月20日 - 英国银行业者向政府提出呼吁，在英国公投退欧引发明显动荡，并可能打击伦敦的金融地位之际，应逐步取消一项银行获利税。

今年1月，针对银行业者超出2,500万英镑(3,080万美元)的获利，政府额外课征一笔8%的税，除此之外，政府也对银行的资产负债表额外课税。

“银行业者有决心付出我们应该付出的部分，但目前正处于一个威胁到英国就业岗位及成长的临界点，”英国银行业者协会(BBA)执行长Anthony Browne在提前公布的周四会议讲稿中指出。

“英国必须继续成为有竞争力让跨国银行经营业务的地方，”他称。

银行界人士先前警告，若英国失去进入欧盟单一市场管道，银行业者最快明年将必须开始把业务移出英国。(完)