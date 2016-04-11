过去15年英国银行业诉讼与违规罚金接近750亿美元--研究

路透伦敦4月11日 - 一项最新研究发现，诉讼和违规罚金过去15年让英国最大零售银行及客户所有银行付出了将近530亿英镑(748.6亿美元)的代价。

如此规模的支出，妨碍了银行业者重建资本的努力，限制了其放款能力，并降低了给投资者的分红。

英国银行业受到一系列丑闻的打击，包括操纵汇率和指标利率、不当出售贷款保险和复杂的利率对冲产品等。

独立智库New City Agenda进行的这项研究发现，虽然这些费用给银行业者回馈股东造成困难，但他们还是继续向员工发放了数以十亿英镑计的奖金。

“英国零售银行业的盈利能力受到持续不断的违规行为的损害，”New City Agenda的董事John McFall表示。他是英国议会财政委员会的前主席。

该报告表示，莱斯银行集团(LLOY.L)在2010-2014年拨备140亿英镑用于支付违规费用，几乎是其他任何一家英国银行的两倍。(完)