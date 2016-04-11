过去15年英国银行业诉讼与违规罚金接近750亿美元--研究

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦4月11日 - 一项最新研究发现，诉讼和违规罚金过去15年让英国最大零售银行及客户所有银行付出了将近530亿英镑(748.6亿美元)的代价。
如此规模的支出，妨碍了银行业者重建资本的努力，限制了其放款能力，并降低了给投资者的分红。
英国银行业受到一系列丑闻的打击，包括操纵汇率和指标利率、不当出售贷款保险和复杂的利率对冲产品等。
独立智库New City Agenda进行的这项研究发现，虽然这些费用给银行业者回馈股东造成困难，但他们还是继续向员工发放了数以十亿英镑计的奖金。
“英国零售银行业的盈利能力受到持续不断的违规行为的损害，”New City Agenda的董事John McFall表示。他是英国议会财政委员会的前主席。
该报告表示，莱斯银行集团(LLOY.L)在2010-2014年拨备140亿英镑用于支付违规费用，几乎是其他任何一家英国银行的两倍。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。