独家：银行业者希望英国退欧后有五年过渡期 届时欧盟法律仍适用

路透伦敦12月9日 - 在英国的大型银行业者希望，英国退欧后政府允许欧盟法律五年内仍适用于银行业，此举可能激怒希望尽早脱离欧盟法律体系的疑欧派。

据路透看到的文件，银行业者也在向政府施压，要求允许欧洲法院在此期间对其业务相关问题作出裁定。

这份文件由律所代表银行业者拟定，这些银行业者在游说政府分阶段脱离欧盟。银行业者称，该文件得到了大型银行的支持，也获得了财政部的认同，是迄今为止英国金融业为过渡期拟定的最详细的要求，以给银行业者更长时间来适应退欧。

财政部拒绝就该文件发表置评。

“报告相当严谨，侧重于过渡安排的法律基础，”据一家大型国际性银行人士称。“这是一份非常重要的法律文件。”

文件警告称，如果银行业者在两年退欧进程后没有过渡期，那么失去关键金融服务可能对英国和欧洲经济带来冲击。退欧期从政府启动里斯本条约第50条算起。

文件称，如果达不成过渡协议，一些银行可能无法将部分业务移出英国或适时设立新的英国分支，这样银行业者可能不得不骤然停止其欧盟业务。

据这份文件，通常情况下，银行重新安置业务需要三年时间。但由于有大量公司同时寻求搬迁，监管机构可能要面对大量诉求，从而令进展缓慢。(完)