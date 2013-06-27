热点聚焦：英国银行业者期待卡尼时代到来

卡尼5月10日以加拿大央行行长身份出席在英格兰南部举行的七国集团央行首脑会议。 REUTERS/Alastair Grant/Pool

路透伦敦/渥太华6月26日 - 对于身处伦敦金融中心的很多人来说，即将上任的英国央行总裁卡尼看着听着都像是他们中的一员。

他的金融直觉在他为高盛工作的13年中形成--这与他的前任金恩不同，金恩是学术派经济学家。

金恩和很多英国人一样，基本不掩饰对银行家的鄙视。

英国的银行大量进行风险押注，迫使政府在金融危机爆发时对其救援，严重拖累了英国经济。

这些银行现在期待与卡尼有更好的合作关系。他将在7月1日上任，手握能够重启经济的权力。英国目前从衰退中复苏的速度，为有记录以来最慢。

“外界认为金恩对银行家有点敌意，有时候有点瞧不起他们，这种状况将有所改变，”前英国央行副总裁吉弗称。“卡尼可能与银行家更有共同语言。”

但卡尼也很强硬。

48岁的卡尼曾经说过，他准备大型会议时会听摇滚乐队AC/DC的Hell's Bells。他的脾气急，不怕触怒谁。他任加拿大央行总裁，以及金融稳定委员会主席的时候，对放慢银行业改革的请求没什么耐心。

“他认为自己强硬务实，但他的背景完全不同，这就是一个很大的变化，”Gieve说。

危机爆发后至今已五年多，英国银行业仍然脆弱。

尽管英国规模最大的几家银行资产负债表规模已大幅缩水，但总计规模仍达英国经济的五倍之多。对企业放贷的规模还在不断下降，因银行仍担心风险，企业也表示需求疲软抑制了贷款意愿。但企业贷款却是经济命脉。

在英国，卡尼有机会以方式他在加拿大无法推行的方式、将货币政策和金融政策合二为一。2009年，他曾试图争取更多权力，建议央行在新的金融风险监管机制内扮演主导角色。其它监管方担心被夺权，财政部长也表示支持维持现状。

即便如此，加拿大银行业人士也表示，卡尼向他们提出敏感问题时毫不迟疑。“他无疑有点挑战我们的底线，”一名银行业高层表示。

卡尼担任加拿大央行总裁之初忙于应对金融危机，当时他不得不促成紧急协议来整顿加拿大货币市场。

他曾经的同事回忆称，他在央行圣诞节员工派对上还在打电话，以争取大型外资银行的加入。

全球各国央行选择由卡尼来领导金融稳定委员会时，几乎没有人感到意外。这个国际型机构的职责就是确保金融危机带来的教训能够令各国收紧银行业法规。

**英国央行的新权力**

卡尼接管英国央行之时，正值该行取得了更大的金融业监管权力。

财政大臣欧思邦破除了之前庞杂的监管体系，这套体系未能阻止信贷危机的爆发。他去年11月提名卡尼作为金恩的继任者时，强调看重的是卡尼在银行业的专长。

分析师称卡尼将希望迅速行动，使疲弱的英国经济达到他所谓的“逃逸速度”。

“欧思邦真的是对卡尼孤注一掷。这使卡尼的职权非常大，”前英国央行副总裁洛马克斯表示。

虽然卡尼以想法大胆着称，但要大刀阔斧地改革货币政策可能也不太容易。

预计他会推动银行明确表示处于纪录低位的利率将会维持多久，这可以鼓励企业和家庭扩大支出。但其他一些决策者对做出这样的承诺很是担心，很可能会限制卡尼在这项政策上执行的深度。

卡尼支持美联储和日本央行的公债购买计划，认为这适合它们的经济状况。但如果要重新启动英国央行的公债购买计划，他必须要克服货币政策委员会中的反对意见。

英国停滞两年的经济出现复苏迹象，稍微降低了改进货币政策的紧迫性。但鉴于金融危机留下的庞大债务，也没有什么快速解决的办法。

不过分析师认为，一个外来者可改变英国央行的基调，及其对待银行的方式，可说是最好的处理方法。

洛马克斯指出，当务之急应是让三个拥有强大权力的央行决策组织能更适切地合作，这三个组织即制定货币政策、撰写银行法规和确定银行遵守法规的单位。

“卡尼有机会全面来看事情，并设法加强协调，”洛马克斯称。

英国央行鼓励银行业者放贷，尤其是贷款给小企业，但同时又要求其提高资本水平；银行人士对央行传达出如此莫衷一是的讯息多有抱怨。

“目前的总裁不断强烈要求银行业者需提高资本、提高资本，”英国银行业者协会审慎资本及风险主管Simon Hills说。

“当然，如果你继续不断告诫要筹集更多资本...那么就会妨碍贷款。”

金恩有力地反驳银行业者的论点。“正好相反。资本不足会限制放贷，”他在6月19日的告别演说中表示。

次日早上，英国央行对贷款与资本之比设定了限制，一如英国的其他改革，也需在全球的截止期限前采纳这些限制。一名银行家挖苦地称之为“纪念金恩的新闻稿”。

**银行业者期盼新方案**

金恩与英国银行业之间的紧张关系由来已久。金恩在2003年担任英国央行总裁不久后，便取消了每月与银行业高层举行的午餐会，为进一步疏远关系设定了基调。

金融城高管表示，金恩忽视央行的内部金融团队，导致其在全球金融危机爆发之时没有快速作出回应。

当危机来袭的时候，金恩与银行业者之间的关系变得极度紧张。金恩对银行的冒险举动感到愤怒，不情愿冒着道德风险帮助它们摆脱困境。

后来，金恩在巴克莱执行长Bob Diamond因伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻下台一事上起到了关键作用，并且对于银行业操作的不赞同态度丝毫未减。

这种态度得到很多英国民众的认同，这些民众仍然对纳税人救助银行的做法感到愤慨。

但伦敦金融城的很多人则认为，是时候让这样一位实力强大的决策者采取新的做法了。

卡尼有机会把实用主义带到英国央行。

英国银行业者希望卡尼能更好地体会和感受他们对于新规实施方式的担忧。

英国银行业者协会的Hills表示，银行业希望央行采用更加灵活的方式来模拟未来可能出现的损失，在决定提高资本要求时能进行更多沟通，并为未来可能采取何种新资本要求提供更多线索。

卡尼掌管金融稳定委员会时处事比较灵活，同意为新资本要求制定其认为是十分宽松的最终期限。

在为英国央行挑选新首席运营官人选时，卡尼把目光投向了在西班牙国际银行英国分支和摩根士丹利供职的Charlotte Hogg。

当负责金融稳定的英国央行副总裁塔克今年稍晚离职后，Hogg可望为央行注入更多新鲜血液。

但如果金融城有人冀望在央行新领导治理下日子能过得轻松些，那么他会感到失望。

2008年，卡尼指责加拿大银行业者囤积现金，激起银行业的强烈反击，他们发布相关细节证明银行放贷实际上是增加了。2011年，卡尼与摩根大通首席执行官迪蒙发生冲突，而许多人都认为蒙迪是华尔街最具权势的银行家。

一名加拿大官员表示，卡尼与银行业人士的其它交往则较为友好。但卡尼与金恩一样，对那些坚持认为增加资本会影响银行放贷的人士没什么耐心。

当加拿大银行家协会(Canadian Bankers Association)主管2012年4月要求暂停实施银行业新规时，卡尼的回应颇具讽刺意味。“金融危机导致4万亿(兆)美元损失和2,800万个工作岗位流失，加拿大这儿就损失了40万个岗位；那时候怎么没人来给危机按下暂停键，”他说。(完)

(编译 王丽鑫/梁瑞雪/李春喜/张若琪/王翔琼/许娜; 审校 王洋/田建华/艾茂林)

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