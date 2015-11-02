英国央行认为压力测试将显示银行业资本金情况良好

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月30日 - 英国央行一位高层官员周五表示，今年对英国主要银行业者进行的压力测试，将不会被监管者毫无理由的当做敦促银行提高资本金的借口。
负责金融稳定策略的主管暨央行金融政策委员会成员Alex Brazier表示，央行已经认识到设定资本金要求会对实体经济造成后果。
“作为决策者，我们有责任确保资本金的调整仅仅是为了因应风险变动。”Brazier说道。
他的言论进一步表明政府对银行业的态度发生改变。政府希望从金融危机模式转向更宽容的新方式。
Brazier在过去两周内是第三位试图安抚银行业的央行高层人员，希望让银行业者明白他们拥有足够资本金。
英国央行副总裁贝利和康利夫都发表了类似的言论。
英国央行的压力测试结果将于12月1日公布，其中包括汇丰(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、Lloyds (LLOY.L)、巴克莱(BARC.L)、Santander UK (SAN.MC)、渣打(STAN.L)和全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)等业者。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。