英国央行认为压力测试将显示银行业资本金情况良好

路透伦敦10月30日 - 英国央行一位高层官员周五表示，今年对英国主要银行业者进行的压力测试，将不会被监管者毫无理由的当做敦促银行提高资本金的借口。

负责金融稳定策略的主管暨央行金融政策委员会成员Alex Brazier表示，央行已经认识到设定资本金要求会对实体经济造成后果。

“作为决策者，我们有责任确保资本金的调整仅仅是为了因应风险变动。”Brazier说道。

他的言论进一步表明政府对银行业的态度发生改变。政府希望从金融危机模式转向更宽容的新方式。

Brazier在过去两周内是第三位试图安抚银行业的央行高层人员，希望让银行业者明白他们拥有足够资本金。

英国央行副总裁贝利和康利夫都发表了类似的言论。

英国央行的压力测试结果将于12月1日公布，其中包括汇丰(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、Lloyds (LLOY.L)、巴克莱(BARC.L)、Santander UK (SAN.MC)、渣打(STAN.L)和全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)等业者。（完）