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债券 | 2014年 8月 18日 星期一 09:37 BJT

英国金融：严重欺诈调查局调查银行是否滥用政府贷款项目--泰晤士报

路透8月18日 - 英国泰晤士报周日报导称，英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)正在调查有关大型银行滥用政府贷款项目的指控。这些项目旨在促进向小企业贷款。

泰晤士报报导称，该局正在调查银行使用企业融资担保计划(Enterprise Finance Guarantee)及其前身小企业贷款保障计划(Small Firms Loan Guarantee Scheme)的情况。

该报称其看到的信函显示，SFO正在调查对银行滥用上述计划的指控。

报导称，SFO尚未公布是否将开展正式调查。

“我们意识到这个问题。我们正在监控，但无法证实或否认是否正在进行调查，”SFO一发言人对路透称。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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