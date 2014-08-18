英国金融：严重欺诈调查局调查银行是否滥用政府贷款项目--泰晤士报

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透8月18日 - 英国泰晤士报周日报导称，英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)正在调查有关大型银行滥用政府贷款项目的指控。这些项目旨在促进向小企业贷款。
泰晤士报报导称，该局正在调查银行使用企业融资担保计划(Enterprise Finance Guarantee)及其前身小企业贷款保障计划(Small Firms Loan Guarantee Scheme)的情况。
该报称其看到的信函显示，SFO正在调查对银行滥用上述计划的指控。
报导称，SFO尚未公布是否将开展正式调查。
“我们意识到这个问题。我们正在监控，但无法证实或否认是否正在进行调查，”SFO一发言人对路透称。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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