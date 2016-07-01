约20家银行不惧英国退欧 拟向英国投资5亿英镑--普华永道

路透伦敦7月1日 - 据咨询机构普华永道周五称，约有20家初创银行及金融机构已重申，计划向英国投资共计至多5亿英镑(6.6495亿美元)。

这些投资计划将为英国金融服务业带来提振。自英国公投退出欧盟后，有传闻称，英国金融服务业将裁员并将企业搬至海外，而且还可能丧失一部分对欧盟市场的准入资格。

普华永道称，这些银行来自英国、欧洲和非欧盟地区，现已承诺投资2亿英镑，他们业务规划中的总融资额最高达5亿英镑。

普华永道金融服务合伙人Stephen Morse称，将投资英国的这20家左右的客户并不仅仅是主流银行、抵押贷款机构和资产管理公司。

“还有一些新科技支持的银行、金融科技业务、商业银行甚至至一些小众型投行，他们发现了市场中因大型全球性银行过去几年撤离部分业务而出现的空档，”他表示。

美国投行高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等银行均否认了已将众多职位搬离英国的传闻。(完)