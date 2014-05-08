巴克莱未来三年计划裁员1.9万人

路透伦敦5月8日 -巴克莱(BARC.L)表示，未来三年将裁员1.9万人，并将成立一个不良资产银行。该行正试图通过削减支出和提高利润率，以使复兴计划重回正轨。

巴克莱2月时宣布计划裁员1.2万人，之后投资银行又进一步裁员2,000人，从而使今年预计裁员人数增加至1.4万。该行表示，到2016年底投行部门将再裁员5,000人。