巴克莱未来三年计划裁员1.9万人

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透伦敦5月8日 -巴克莱(BARC.L)表示，未来三年将裁员1.9万人，并将成立一个不良资产银行。该行正试图通过削减支出和提高利润率，以使复兴计划重回正轨。
巴克莱2月时宣布计划裁员1.2万人，之后投资银行又进一步裁员2,000人，从而使今年预计裁员人数增加至1.4万。该行表示，到2016年底投行部门将再裁员5,000人。
巴克莱表示，1,150亿英镑的风险加权资产将转移至不良资产银行，其中包括900亿英镑的投行资产和全部欧洲零售银行业务，后者相当于160亿英镑资产。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。