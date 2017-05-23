焦点：曼彻斯特惊爆自杀攻击事件 世界各国重新检视安全戒备

路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。

美国歌手Ariana Grande周一在曼彻斯特举行的演唱会结束时发生自杀炸弹攻击，英国随后将警戒层级提升至第二高的“严重”(severe)等级，意味着遭到武装份子攻击的可能性颇高。

美国国土安全部表示，正在密切关注曼彻斯特的状况，而美国民众在公众活动上可能面临安全戒备升高。

日本表示已经开始收集信息。日本内阁官房长官菅义伟表示，他们设立了一个专门针对国际恐怖主义的信息收集部门。

在新加坡，布兰妮·斯皮尔斯(Britney Spears)6月音乐会的主办方表示，他们正在考虑采取新措施。

“我们肯定会考虑加强安全措施，”IME娱乐集团的项目经理Yogesh Mehta表示。

“我们的所有活动都得到了警方许可。授权部门通常会告诉我们需要采取什么预防措施，需要多少武装警卫。所以我们与他们密切合作。”

新加坡上月修订了“公共秩序法”。该国将在6月2-4日举办一个安全峰会，届时亚太地区的防务和军事首脑将会参加。

根据规定，活动主办单位如果预期有超过5,000人参加，则须提前一个月知会警方。如果一项公众集会有直接政治目的或者涉及外国人，则警方可能不予批准。

香港亚洲国际博览馆称，将提升对所有音乐会和活动的安全措施，除箱包检查外，还将使用金属探测器，并计划借助侦缉犬搜查任何可疑物品。Ariana Grande定于今年9月在亚洲国际博览馆举办演唱会。

澳洲最大体育场--墨尔本板球场称，正在重新评估程序。澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)称，澳洲政府正与其他国家在战略方面进行密切合作。

Ariana Grande原定8月在菲律宾首都的亚洲购物中心体育馆(Mall of Asia Arena)举办演唱会，负责经营此一场馆的SM investments Corp (SM.PS)称将采取所有预防措施。

曼彻斯特图表：tmsnrt.rs/2qJULcx (完)