中行悉尼分行将获批任澳大利亚人民币业务清算行--消息（更新版）

(新增更多中澳贸易背景和分析师评论)

路透北京/香港10月27日 - 三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行(3988.HK)(601988.SS)悉尼分行，预计近期将宣布。中澳贸易往来密切，中国官方人民币清算行在澳洲的确立，有助于推动人民币更广泛的使用。

按市值计中国第四大银行--中国银行此前称，该行和澳洲证券交易所共同开发的人民币清算系统在澳大利亚成功投产，人民币成为第一个被纳入澳大利亚本地清算系统的外国货币。

“（中行）在澳洲做了很多准备工作，业务比较有优势。不出大的意外，人民币清算行就是中行了，不过，还是要等中国央行官方宣布。”一位了解情况的银行业人士对路透说。

招商证券宏观研究主管谢亚轩认为，在澳洲设立中国官方的人民币清算行，是人民币国际化进程中的重要进展，因中澳的贸易往来非常密切，贸易额巨大。

中国已经是澳洲最大的单一贸易伙伴，占澳洲出口逾三分之一。目前，澳洲与中国商品贸易额中以人民币支付的数量不足1%，有很大的提高空间。

“基于中澳双方密切的贸易关系，如未来能够更多的直接使用人民币结算，将大大降低双方的汇率风险，减少汇兑损失。”谢亚轩说。他并认为，中行成为官方的人民币清算行后，将更有利于该行归集沉淀在澳洲的人民币，从而使其更有实力为当地客户提供更为丰富的人民币金融服务产品。

路透暂时无法联系到中国央行对此发表评论；中国银行对上述消息则不予置评。

澳洲央行副总裁洛威此前称，相比其他离岸机构，官方清算行能提供更为直接的进入中国在岸人民币和外汇市场的渠道。

中行此前发布的新闻稿称，其悉尼分行是澳大利亚首家中资金融机构，也是唯一一家持有澳大利亚金融服务全牌照的中资金融机构。

中国银行是全球跨境人民币业务规模最大的银行，已建成以香港和上海为枢纽的全球人民币支付清算网络，并已担任港澳台地区以及德国、马来西亚、柬埔寨等国家的人民币业务清算行。（完）

(发稿 谢衡; 审校 屈桂娟)

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