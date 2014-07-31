更新版 1-英国央行：可能提早升息，但应逐步和有限--副总裁布罗德班

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透悉尼7月31日 - 英国央行副总裁布罗德班特表示，有可能提早升息，但强调任何升息周期都将是有限和逐步的。
布罗德班特接受彭博采访时还表示，英镑币值可能高估，但原因只是英国经济比其他很多国家的表现都要好。
布罗德班特说，市场太过关注首次升息时间，却忽略了很重要的一点，那就是任何升息都将是逐步的。
“我们想要传达的真正信息是...利率可能有必要达到我们的目标，而且实现目标的路径幅度，可能低于之前预期，”布罗德班特说，“升息很可能是有限的和逐步的。”
被问及这种谨慎做法是否意味着应提早开始升息进程时，布罗德班特表示同意。
“对此存在争论，可能...在一定程度上是的...”他说。
他还指出，英国家庭债务水平高企，意味着升息时要多加小心。
国际货币基金组织(IMF)认为英镑币值可能高估了10%以上，布罗德班特被问及对这一点的看法时说“很可能”。
但他强调称，他担心的不是英镑币值，而是英国主要贸易伙伴经济增长低迷，使得这些国家的货币受到打压。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。