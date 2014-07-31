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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 11:05 BJT

更新版 1-英国央行：可能提早升息，但应逐步和有限--副总裁布罗德班

(新增更多细节)

路透悉尼7月31日 - 英国央行副总裁布罗德班特表示，有可能提早升息，但强调任何升息周期都将是有限和逐步的。

布罗德班特接受彭博采访时还表示，英镑币值可能高估，但原因只是英国经济比其他很多国家的表现都要好。

布罗德班特说，市场太过关注首次升息时间，却忽略了很重要的一点，那就是任何升息都将是逐步的。

“我们想要传达的真正信息是...利率可能有必要达到我们的目标，而且实现目标的路径幅度，可能低于之前预期，”布罗德班特说，“升息很可能是有限的和逐步的。”

被问及这种谨慎做法是否意味着应提早开始升息进程时，布罗德班特表示同意。

“对此存在争论，可能...在一定程度上是的...”他说。

他还指出，英国家庭债务水平高企，意味着升息时要多加小心。

国际货币基金组织(IMF)认为英镑币值可能高估了10%以上，布罗德班特被问及对这一点的看法时说“很可能”。

但他强调称，他担心的不是英镑币值，而是英国主要贸易伙伴经济增长低迷，使得这些国家的货币受到打压。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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