英国央行总裁称退欧给英国庞大的银行业带来倒塌的风险

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透伦敦1月11日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，英国规模巨大的金融服务业中支柱部分若因退欧而转至其他国家，那么该行业可能受到削弱，像积木层层叠游戏(Jenga)中摇摇晃晃的木制塔一样摇摇欲坠。
卡尼对议员表示，他同意汇丰控股(HSBA.L)董事长本周的说法。后者将伦敦金融城比喻成层层叠游戏，玩家试图在逐个移走积木的同时，避免游戏塔倒塌。
“我认为这是一个恰当的比喻。我觉得就像玩层层叠游戏一样，如果你动手较早，就会发现一些非常明显的积木可以抽走，而不会危及这个塔，”他说。
但卡尼表示，英国金融服务业的规模使其无法免受支柱部分撤离的影响。英国公投退欧，可能导致金融业一些支柱部分转移。
“失去这些支柱部分会产生--可能已经产生了巨大的影响，这正是政府将必须作出的一些判断，”卡尼在议会会议问答环节表示。
金融服务在英国的经济产出中占比略低于十分之一。
卡尼重申其观点，即英国将需要一段过渡期来平稳退出欧盟。
若英国退欧后无法保留其欧盟单一市场准入地位，银行业可能会被认为是受到潜在影响最大的行业之一。
卡尼还称，脱欧后英国在制定全球金融规则方面的影响力或减弱，他对此表示担忧。
“可以预期，一旦退欧，我们将面对日益增多且我们不认同的规则，而这些规则可能对金融稳定构成风险，”他说道。(完)
(编译 李爽/王琛；审校 郑茵/李爽)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
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