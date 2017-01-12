英国央行总裁称退欧给英国庞大的银行业带来倒塌的风险

路透伦敦1月11日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，英国规模巨大的金融服务业中支柱部分若因退欧而转至其他国家，那么该行业可能受到削弱，像积木层层叠游戏(Jenga)中摇摇晃晃的木制塔一样摇摇欲坠。

卡尼对议员表示，他同意汇丰控股(HSBA.L)董事长本周的说法。后者将伦敦金融城比喻成层层叠游戏，玩家试图在逐个移走积木的同时，避免游戏塔倒塌。

“我认为这是一个恰当的比喻。我觉得就像玩层层叠游戏一样，如果你动手较早，就会发现一些非常明显的积木可以抽走，而不会危及这个塔，”他说。

但卡尼表示，英国金融服务业的规模使其无法免受支柱部分撤离的影响。英国公投退欧，可能导致金融业一些支柱部分转移。

“失去这些支柱部分会产生--可能已经产生了巨大的影响，这正是政府将必须作出的一些判断，”卡尼在议会会议问答环节表示。

金融服务在英国的经济产出中占比略低于十分之一。

卡尼重申其观点，即英国将需要一段过渡期来平稳退出欧盟。

若英国退欧后无法保留其欧盟单一市场准入地位，银行业可能会被认为是受到潜在影响最大的行业之一。

卡尼还称，脱欧后英国在制定全球金融规则方面的影响力或减弱，他对此表示担忧。

“可以预期，一旦退欧，我们将面对日益增多且我们不认同的规则，而这些规则可能对金融稳定构成风险，”他说道。(完)