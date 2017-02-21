英国央行首席经济学家称市场对加息的预期可能损及经济

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月21日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周二表示，市场对加息的预期急剧升高，可令信贷紧缩并损及经济。
霍尔丹表示乐见央行的中性政策立场，并指出在英国去年公投决议脱欧后，试图解读英国经济成长的路径显得“异常困难”。
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
他表示，这令信贷紧缩，抑制消费者及企业支出。“这三种不利条件，可能导致英国经济更大幅放缓，幅度更甚于我从货币政策角度看来所乐见的水平，”霍尔丹指出。(完)
(编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。