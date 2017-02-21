英国央行首席经济学家称市场对加息的预期可能损及经济

路透伦敦2月21日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周二表示，市场对加息的预期急剧升高，可令信贷紧缩并损及经济。

霍尔丹表示乐见央行的中性政策立场，并指出在英国去年公投决议脱欧后，试图解读英国经济成长的路径显得“异常困难”。

“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。

他表示，这令信贷紧缩，抑制消费者及企业支出。“这三种不利条件，可能导致英国经济更大幅放缓，幅度更甚于我从货币政策角度看来所乐见的水平，”霍尔丹指出。(完)