英央行总裁再次暗示将在退欧后推出更多刺激措施

路透伦敦7月12日 - 英国央行总裁卡尼周二表示，上个月公投脱欧的决定冲击英国经济，会促使英国央行采取行动，他再次暗示将推出更多刺激措施。

“如果货币政策委员会(MPC)判断前景恶化，那么通常会做出货币政策反应，如果这个反应符合MPC职责的话，”卡尼对议员们表示。

卡尼和央行MPC委员本周将举行会议，所以他们不能详细提及利率前景。但他们之前已警告过，英退欧公投会对英国经济造成实质性打击。

英国央行周四将宣布利率决定及政策。

卡尼早前曾给出过更为明确的暗示，即英国央行将采取行动对冲公投的影响。在6月23日公投过后一周，他又表示，预计央行将在夏季对经济注入更多刺激。

英国新首相人选比预期更快地出线，将由特雷莎梅接任。对英镑形成支撑，卡尼和其他央行官员周二的讲话也激励英镑扩大涨幅。

投资者预计英国央行最早将在周四把利率从0.5%的纪录低点进一步下调。不过，许多分析师已经表示，该央行可能要等到8月4日的下次政策会议，因为届时它将可对“脱欧”决定对经济造成的冲击有更好的认识。

RBC Capital Markets的分析师Sam Hill表示，他认为卡尼的言论与他此前关于很快出台进一步刺激措施的表态一致。“从他的演讲中，我看不出他的立场有变，”Hill说。

**并未预定立场**

卡尼周二还表示，公投前外界针对央行阐明脱欧对经济带来风险的一些批评“极不寻常”。

他否认受到了财政大臣奥斯本的影响，并称他并未提前决定央行决策委员会应就公投采取何种立场。

“我没有预先判断政策委员会会采取的立场，也不能这样做。这并不是整个系统运作的方式和初衷，”他说。

卡尼在议会表示，英国央行降低对银行资本要求并鼓励借贷的决定，是否能促使企业和家庭贷款需求增加，这一点仍有待观察。(完)