焦点：英国央行官员称低利率或已伤害到英国生产率

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透伦敦3月20日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周一称，英国央行自金融危机以来实施的超低利率，可能已对生产力造成一定伤害，但为了避免失业率上升，这是值得付出的代价。
霍尔丹同时也是央行货币政策委员会成员，他在上周会议中赞成把利率维持在0.25%的纪录低位。他在伦敦政经学院演讲时，并未谈及英国经济短期前景或者央行政策。
他的演说侧重于探讨英国自金融危机以来生产率疲弱可能有哪些原因。霍尔丹提到，“全要素生产率”这项衡量指标已呈现出逾两百年来最长的停滞。
他认为，一些负债沉重、不具生产力的僵尸企业之所以能继续存活，低利率可能起到了作用。
如果英国央行自2008年金融危机后一直将利率维持在4.25%，则生产率可能会高出1-3%，这决于更高的利率对大规模借贷进行投资的生产企业拖累的程度。
但霍尔丹称，就造成更多人失业而言，4.25%的利率可能构成“十分庞大的宏观经济成本”。
“货币决策者是否应当为了额外的1%或2%生产率，而牺牲150万个就业岗位？凭良心说，我可以告诉你，人们不会故意这么做的，”他说道。
霍尔丹表示，除了提高利率，还有其它更好的方式来提振生产率；他还称，对于金融危机后生产率的下降，低利率最多只是一小部分原因。
霍尔丹称，如果将重点放在出口和外商持股上往往可以提高生产率。但他没有说明英国退欧可能会对这方面产生何种影响。
他还指出，英国生产率最高和最低的企业之间差别非常大，即便是在同一领域和同一地区。
大多数企业应当意识到他们可能遭受生产率低于平均水平的痛楚，生产率最高的前沿企业应当为生产率偏低的企业提供指导。
“这对前沿企业有什么好处呢？供应链生产率提高显然是符合他们的利益的，”霍尔丹称。(完)
(编译 李婷仪/王琛/孙国玉；审校 郑茵/龚芳/许娜)
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