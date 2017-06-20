伦敦政经学院教授邓雷罗被任命为央行MPC委员 接替福布斯

路透伦敦6月19日 - 英国周一任命关注贸易领域的伦敦政经学院教授邓雷罗(Silvana Tenreyro)为央行货币政策委员会(MPC)委员。由于英国开始退欧谈判，目前正值经济的关键时刻。

对是否有必要进行金融危机爆发十年以来的首次升息，英国央行内部的分歧加剧。

她将接替最为拥护升息的MPC委员，意味着分析师将比往常更为关注她的观点。

邓雷罗的工作专注在贸易和薪资成长，这两者是决定英国央行思维的重要因素，因英国准备退欧，而且薪资增幅落后于通胀。

邓雷罗认为今年英国经济将扩张约1.5%，与英国央行的预估约莫一致。

“我对英国脱欧的悲观看法并无太大的变动：我认为这将对英国经济及更广泛的欧洲造成负面的冲击，”她称。

她在谈及硬脱欧的风险时指出，“这对英国经济肯定会造成负面的效应--许多企业在失去优秀员工之际，将需三思并重新整顿生产状况，”她对金融时报表示。(完)