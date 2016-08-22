分析：英国民众对公投退欧处之泰然 央行却难以轻松

路透伦敦8月19日 - 英国民众对6月公投退欧的初步冲击处之泰然，英国央行对此将感到些许宽慰，但那些催促央行本月宣布大规模刺激举措的担忧却难有什么减弱。

涵盖后公投后一段时期的首批官方数据显示，英国经济并未立即受到巨大冲击，7月零售销售大增，请领失业金人数则减少。

英镑兑美元周四触及两周高位，因此前有迹象显示，消费者至少在初期对公投结果处之泰然，令外界怀疑英国央行8月4日曾暗示的进一步降息的可能性。

但对央行决策者来说，英国需要与其在欧盟的主要贸易伙伴重新谈判贸易关系，由此将面临数年的经济不确定性，相比之下这些初步经济数据反映的情况相当片面。

这就像是1939年的“假战”，而“假战”之后就是持续五年的真正战争。

“关于退欧公投后英国的经济健康状况，零售销售数据基本上什么也没有告诉我们，”Fathom Consulting首席经济分析师Andrew Brigden表示。

相反，周二的通胀数据则预示英国消费者将面临挑战。过去三年英国经济复苏就是消费者推动的。

英国7月制造业价格压力大幅上升，而这最终将传导至消费者价格。这反映了英国退欧公投以来英镑的挫跌，并给未来的消费者购买力带来威胁。

“这可能将在未来几个季度限制零售销售增长，”荷兰国际集团分析师James Knightley表示。

各大公司对英国公投退欧影响的描述不尽相同，所以英国央行决策者将比较信赖更广泛的企业调查。

7月的采购经理人指数(PMI)显示信心大跌，促使央行采取大规模刺激举措，包括向英国经济注资多达1,700亿英镑。不过委员们还要等到下个月，看新一批官方数据是否能支持这些发现。

英国央行首席经济学家霍尔丹曾表示，对于英国脱欧后未来面临的社会与政治问题，这些措施只是“暂时的镇痛膏”。

**局面日渐清晰**

尽管如此，未来几个月数据所能影响的，也只是英国央行调整货币政策的程度。

未来一周即将公布的消费者信贷和工业订单数据，以及9月初的下一批Markit/CIPS的PMI调查，将为货币政策委员会(MPC)提供新的视角。

英国央行副总裁布罗德班特称PMI是央行一个重要指标。该指标显示，企业活动出现自2009年严重衰退以来最大幅度的放缓。

英国央行总裁卡尼似乎也表示支持调查的结果。卡尼过去曾对英国官方数据的质量提出过批评。

“我们看到这些风险体现在各种大量指标中...在许多情况下这些指标都更好地反映了经济的实际状况，而不是我们所称的硬数据，”卡尼在英国央行做出决定的那天说道。

大多数大型零售商称目前几乎未受到公投脱欧的影响，但诸多房产和建筑公司称已受到重创。日产汽车称，其在英国的投资计划取决于英国未来的贸易安排，但其它厂商则继续推进投资项目。

在线零售商亚马逊(AMZN.O)周四称，或将于2017年增加1,500个新岗位，其在英国东南部新设了一处分销中心，这是亚马逊在英国新增的投资项目。

但是，即使留欧派对脱欧发出的可怕警告--脱欧派称之为“恐惧计划”--不会变成现实，英国央行的决策者也不太可能会后悔实行了刺激措施。

最坏的情况，也不过是有备无患。(完)