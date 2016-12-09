英国民众预期2017年通胀将大幅上升 并将迎来升息--央行调查

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月9日 - 英国央行一项调查显示，有鉴于英镑在英国公投退欧之后大幅贬值，英国人预计未来一年英国通胀将大幅上升，而且现在更加相信升息已在路上。
周五公布的这份调查显示，11月公众对未来12个月通胀的平均预期升至2.8%，8月份进行上次调查时的预期为2.2%。
未来五年的通胀预期为3.1%，略高于三个月前预计的3.0%。
41%的受访者预计未来12个月内利率将上升，8月调查时持这一观点的受访者占21%。
英国央行和很多民间经济学家表示，2017年通胀率料将大幅上升。
在6月退欧公投后，英镑兑美元一度下跌20%，但之后略有反弹目前跌幅约为16%。
迄今英国经济基本承受住了英国退欧初步冲击，优于许多人的预期。
但明年通胀上升可能压抑家庭支出能力。自2007-09年金融危机以来，家庭支出推动了经济复苏。
英国10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.9%，央行此前表示，预计通胀率到2018年初将升至2.8%。英国央行总裁卡尼曾表示，该央行准备让通胀在2017年升穿2%的目标，但对超标的容忍度有限。
英国央行/TNS调查在11月4日至8日进行，在368个随机选出的地区访问了2,095人。
英国央行在11月3日称，不再预期2016年会再度降息，对于明年的货币政策持中性立场。(完)
(编译 刘秀红/汪红英/李爽 审校 白云/孙茉莉/张明钧)
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