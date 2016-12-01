焦点：英国央行关注特朗普胜选后的全球金融风险

路透伦敦11月30日 - 英国央行周三表示，特朗普赢得美国总统选举，提高了全球经济遭遇利率上升和贸易下降的威胁。

英国央行还在半年度英国金融体系风险评估报告中指出，中国信贷快速增长或者英国无序退欧构成潜在风险。

英国央行总裁卡尼强调，美国市场利率自特朗普胜选以来大幅上升。英国央行认为，这可能预示全球政府借款成本将从以前的纪录低位急剧攀升，破坏金融市场稳定。

在特朗普11月8日意外赢得美国大选后，美国10年期公债收益率(殖利率)11月可能录得2009年12月以来最大月度升幅。美债收益率影响全球借款成本。

“美国大选导致现有的脆弱性加剧，”英国央行在报告中称，“发达经济体公债收益率上扬，加上全球贸易减弱风险，使得高负债的新兴市场经济体相关脆弱性加剧。”

特朗普已经表示，他打算增加基建支出并减税。这或将提振美国经济增长，但也可能推动美国政府借款成本上升且全球范围内通胀率升高。目前，全球许多经济体仍在竭力摆脱2007-09年金融危机的影响。

英国央行称，对发达经济体而言，债券收益率自近零水准快速上升，或许会损及银行借贷并导致市场不稳定。

卡尼称，美国若实行新的贸易保护主义政策，可能破坏全球经济，冲击英国。

特朗普曾表示，他将放弃与亚洲国家的贸易协议计划，以支持美国创造就业，并表明如果世界贸易组织(WTO)的规定阻止其重新协商美国贸易条款，他可能带领美国退出世界贸易组织。

“由于美国政策措施或将不连续，所以过去几年出现的全球贸易增长减缓有可能加剧，”他在记者会上表示。

**退欧疑虑**

特朗普赢得大选的后续影响绝非是英国央行唯一的疑虑。

尽管英国退欧公投后，其经济表现优于英国央行最初预期，但央行表示，某些种类的商业地产价格可能高估，虽然已经大幅下降。

英国政府预计3月后开始为期两年的正式退欧谈判进程，卡尼重申其观点，认为如果政府追求的主要目标不明朗，可能促使银行业者过早地把业务迁出英国。

卡尼表示，如果在金融服务业感受到退欧的全面影响之前达成一项过渡性协议，将有利于英国及欧盟其它地区的企业。

“重要的是，要认识到英国实际上是为欧洲服务的投资银行家，”他说，解释道欧盟的大多数企业金融需求是由设在英国的金融机构来满足的。

“有序过渡以及能持续获得那些服务，绝对符合欧盟的利益。”

英国央行还指出其它潜在风险，包括中国信贷“异常”增长、英国庞大的经常帐赤字以及关于欧元区国家银行业体质的长期担忧，比如意大利。

另外，英国央行还发布了年度银行业压力测试结果，苏格兰皇家银行未达标，需要增加资本。(完)