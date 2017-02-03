英国央行副总裁称特朗普胜选增强市场和企业信心 有助于英国

路透伦敦2月3日 - 英国央行副总裁布罗德班特表示，在特朗普赢得美国总统选举之后，金融市场及美国企业信心上升，英国经济将从中受益。

“企业信心上升了，尤其是美国的企业；金融市场变得更加乐观。我认为这带来了一些影响，布罗德班特在接受英国广播公司(BBC)早间电视节目采访时表示。采访内容定于周五播出。

他说，英国经济对于全球经济发生的变化很敏感，将会从美国经济增强及其对其它国家经济的影响中受益。

”因此，这是好事，“布罗德班特表示。

周四，英国央行周四把2017年英国经济成长预估从11月预测的1.4%上调至2.0%。

英国央行称，上调在一定程度上是因为全球经济前景增强。

布罗德班特在接受BBC采访时还为英国央行8月时给出的悲观预估辩护，称那是基于对消费者和企业的调查做出的--调查显示，在英国公投意外选择退欧后，消费者和企业信心均大幅下降。8月时做出的悲观预估支持英国央行在当月降息，并推出进一步的刺激措施。

但去年下半年信心迅速回升，消费者支出也证明非常有力道，令英国央行和几乎所有民间分析师大跌眼镜。

不过布罗德班特称，随着通胀迅速上升，2017年对于英国家庭而言或许“更具挑战”。自从英国公投退欧以来，英镑大为贬值，这推高了英国的通胀率。

英国央行总裁卡尼周四称，消费通胀率势必在本月触及央行设定的2%目标，到2018年中期将升至2.75%高点。(完)