英国成立灾难债券工作小组 拟使伦敦跻身中心市场行列

路透伦敦5月26日 - 英国已组建专家小组，为使该国成为灾难债券中心市场出谋划策。保险公司需要用这类债券对冲灾害或其它代价高昂的事件，如飓风或彩票开出头奖等等。

英国政府希望切入正在迅速成长的灾难债券市场，该市场规模已达220亿美元。目前百慕大群岛等税负较低的地区已走在了伦敦的前面。

政府在最近的预算报告中称，希望伦敦成为灾难债券市场的中心之一。伦敦是全球5,750亿美元再保险市场最大中心之一。

“工作小组已经成立，我们计划在秋季拿出一些东西，”行业团体London Market Group(LMG)秘书处的Barry Le Page称。

金融危机以来，灾难债券市场每年以两位数的速度增长，因看重收益的投资者寻找高于公债的投资回报。

不过去年LMG和波士顿咨询公司(BCG)的一份报告显示，伦敦在全球再保险市场的份额在下降，而百慕大群岛则迅速上升。

报告指出，灾难债券等另类再保险产品可以作为业务的增长领域。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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