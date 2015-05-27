英国成立灾难债券工作小组 拟使伦敦跻身中心市场行列

日本央行总裁黑田东彦称目前不考虑如何调整政策组合
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透伦敦5月26日 - 英国已组建专家小组，为使该国成为灾难债券中心市场出谋划策。保险公司需要用这类债券对冲灾害或其它代价高昂的事件，如飓风或彩票开出头奖等等。
英国政府希望切入正在迅速成长的灾难债券市场，该市场规模已达220亿美元。目前百慕大群岛等税负较低的地区已走在了伦敦的前面。
政府在最近的预算报告中称，希望伦敦成为灾难债券市场的中心之一。伦敦是全球5,750亿美元再保险市场最大中心之一。
“工作小组已经成立，我们计划在秋季拿出一些东西，”行业团体London Market Group(LMG)秘书处的Barry Le Page称。
金融危机以来，灾难债券市场每年以两位数的速度增长，因看重收益的投资者寻找高于公债的投资回报。
不过去年LMG和波士顿咨询公司(BCG)的一份报告显示，伦敦在全球再保险市场的份额在下降，而百慕大群岛则迅速上升。
报告指出，灾难债券等另类再保险产品可以作为业务的增长领域。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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路透新德里5月9日 - 一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶，因沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。
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