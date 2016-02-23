部分英国大公司高管称退出欧盟将影响经济和就业

路透伦敦2月23日 - 三分之一的富时100指数成分股公司高管周二警告称，英国退出欧盟将让英国经济涉险并威胁就业。

这些高管在写给《泰晤士报》的信中指出，进入欧盟单一市场有助于英国企业成长并创造就业。

36家富时100指数成分股公司的高管在这份信上签名，其中包括英国电信（BT）(BT.L)、零售商玛莎百货(MKS.L)与阿斯达WMT.L以及石油企业BP(BP.L)。

“（英国）企业需要不受限制地进入5亿人的欧洲市场，从而继续增长、投资和创造就业，”这封由近200位商业领袖签名的信指出。

“我们认为退出欧盟将抑制投资、威胁就业和令经济涉险。英国继续留在欧盟将会更强大、更安全而且更富裕。”

很多大公司选择不签名，倾向于在此事中保持中立。

（完）