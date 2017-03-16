（更正）英国脱欧事务大臣称未达成贸易协议就退欧的经济影响无法量化

(更正：内文第三段应更正为其他27个欧盟成员国，非“20个”；另修正倒数第二段措辞以更贴近文意)

路透伦敦3月16日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，关于在未达成新贸易协议的情况下就退欧对英国经济的影响，政府尚未完成评估。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将于本月启动正式退欧进程；特雷莎·梅曾表示，若不满意协议条款，她准备不达成协议而退出与欧盟的谈判。

若未达成协议，则英国与其它27个欧盟成员国之间的贸易将默认采用世界贸易组织(WTO)规则和关税政策，而英国一直以来都享有欧盟单一市场自由准入。

戴维斯称，他认为不达成协议而退欧的结果，与英国寻求与欧盟达成自由贸易协议的结果是不一样的，但他同意特雷莎·梅的观点，即不达成协议总比达成不佳协议强。

“我还无法详细量化。我可能在约一年的时间有办法这么做。可以肯定的是，结果不会像一些人想像的那样不堪，”他说道。

“你不必在纸上记下数字来进行经济上的评估。进入政界之前，我的大部分工作时间都在和商界打交道。即便没有数据，你通常也能知道什么样的协议是好协议。”(完)