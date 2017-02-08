英国官员称若议会否决磋商达成的脱欧协议 政府不会重新谈判

路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。

在议会辩论授权首相特雷莎·梅启动退欧程序的法律之际，此声明呼应了特雷莎·梅的“对英国来说无协议比糟糕的协议要好”的立场。

特雷莎·梅上月承诺2019年将请议会批准最后的脱欧条款，但称即便议会否决协议，英国也将脱离欧盟。

那引发部分议员担心其表决只是象征性的，无法勉强特雷莎·梅回到谈判桌与欧盟重新磋商，以避免所谓的“硬脱欧”。

当被问及政府在协议遭议会否决的情况下是否会重启谈判时，英国负责退欧事务的官员David Jones称：“对于议会把政府送回到欧盟，说我们希望进一步谈判，我想不出更强的示弱信号了...因此我不能同意。”

Jones还证实，如果英国和欧盟无法在里斯本条约第50条款允许的两年时间框架内达成退欧协议，英国最终将寻求世界贸易组织(WTO)的贸易协议安排。

反对党议员希望借助议会批准协议，来为特雷莎·梅在3月31日前启动退欧谈判谈判附加额外条件。

在最近的投票表决中，七名保守党议员违背党魁意愿，与对手党派一道要求就退欧条款进行更有意义的投票表决，但政府最终以326票对293票的结果获胜。(完)