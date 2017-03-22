独家：银行业在英国退欧后迁至欧元区或无需经冗长测试--消息

路透法兰克福3月21日 - 两名知情人士透露，在伦敦的银行业者如要在英国脱欧之后将业务搬迁至欧元区，可能不必经受监管机构的冗长测试，业务迁移将更加方便。

据消息人士，作为欧元区的银行业监管机构，欧洲央行已经收到很多来自伦敦、打算接受其监管的银行业者询问，因此考虑推出快速牌照申请办法。

他们表示，欧洲央行将让新来乍到的银行暂时免于一项金融模型审查，前提是银行业者符合英国监管机构的标准。这种审查用于确定大型零售银行和投资银行在抵押贷款或衍生品方面的违约风险。

其中一位消息人士说，如果欧洲央行作出这类决定，主要将是出于实际操作考虑，而非政治原因，目的是最大程度减小英国脱欧后欧洲金融业受到的影响。

“资源有限。我们会找到办法尽快推行，”这名官员表示。他要求匿名，因为此事较为敏感。

“欧洲金融系统希望能持续运转。”

放弃检查将可加快银行业者迁移计划的实施，并帮助法兰克福、巴黎、卢森堡与都柏林从伦敦手中夺取金融业务，从而重塑欧洲金融业格局。

欧洲央行未予置评。

英国首相特雷莎·梅将于3月29日启动脱欧程序，开始为期两年的谈判进程，帮助确定英国和欧洲的未来走向。

虽然英国企业与欧盟展开商业往来的最终条款尚未确定，但特雷莎·梅已明确表示，英国将脱离欧洲单一市场。在单一市场中，伦敦银行业者可在全欧盟范围内开展业务。

金融界高管私下透露，他们预计英国退欧将使当前欧洲的金融之都--伦敦遭到孤立，他们希望在欧盟之内设立总部以便进入欧盟市场。

根据爱尔兰投资发展局(IDA Ireland)，都柏林已经接到80个银行等金融机构的此类咨询。今年稍早约有50名外资银行代表就可能搬迁一事与德国监管机构会面。

**宽免期**

最终决定向银行发放欧元区牌照的是欧洲央行，该行一般会在批准牌照时考察银行的资本实力和管理水平。

但据上述消息人士表示，欧洲央行可能不会立即审查金融模型，这一过程需要花上一年以上的时间。金融模型包含支撑某家银行业务的基本假设，是理解其风险性的核心。

取消立即审查金融模型所根据的原则为，英国央行的检查足够良好。不过这只是为了让搬迁过程顺利而提供的暂时性宽免，银行最终还是得面对业务模式测试。上述消息人士称，宽免期或达数个月。

“提供接受这些模型的过渡期，是很合理的决定，”另一名官员表示。

欧洲央行官员料在未来数月就豁免问题做出决定。

去年6月退欧公投前的数月，英国主要金融企业就曾发出警告称，如果投票决定退欧，他们将不得不转移一些工作岗位，而且过去几个月也一直在为此制定计划。

欧洲高级官员也感到愈发紧张，并私下警告英国彻底退欧的影响。欧盟高度仰赖伦敦提供数以万亿欧元计的融资以及规模庞大的投资者。

法国和德国都极希望建立伦敦的替代者，而爱尔兰和卢森堡等较小的国家也希望从中分一杯羹。

在准入要求方面的弹性或许会帮助高盛(GS.N)等银行，消息人士曾表示高盛希望扩大在法兰克福的业务。

高盛欧洲执行长周二表示，公司将开始转移伦敦数以百计个工作岗位，为英国退欧做准备。

图表：英国退欧令银行业者面对的问题 tmsnrt.rs/2mk9RkK

(完)