焦点：英国经济安渡脱欧初步冲击 央行决策面临两难

路透伦敦10月5日 - 英国央行甫于数周前表明下月可能再度降息，然因诸多迹象显示英国经济应对脱欧公投初步冲击表现优于预估，使得央行动向再度备受各方瞩目。

虽然英国脱欧前路崎岖不平，意味着该国央行在某个时点可能需进一步祭出刺激措施，但周三出炉的服务业调查显示，经济迄今已避开急剧放缓的命运。

许多民间分析师前阵子还认为英国公投脱欧后可能陷入衰退，然而该项调查与其他指标一道削弱分析师上述的悲观看法。

英国央行副总裁布罗德班特承认，自6月公投后，英国经济表现意外坚韧，但要说中长期状况亦复如此则言之过早。

英国央行主掌货币政策的副总裁布罗德班特告诉投资者等待11月3日的政策会议，届时央行将给出季度最新经济报告。

其他英国央行决策者最近放弃了或会在11月会议不赞成降息的暗示。

“比较聪明的方法是等待11月通胀报告，它让我们有机会更有系统地消化自8月以来的消息及其所暗示的中期前景，”布罗德班特说。

他表示，国内消费者需求依然畅旺，加上英镑大贬对出口商助益立竿见影，房屋市场目前为止所受影响也算温和，这些因素在近期内显然已对经济提供缓冲。

随着企业面临长时间等待英国与欧盟协商新关系，退欧对投资的影响可能更加“无形”。

布罗德班特说，公投脱欧对英国楼市的影响也可能需时更久才会显现。

一些投资者担心，首相特雷莎·梅倾向于持强硬立场以减少来自欧盟的移民，这是对英国6月公投“退欧”的主要因素的反映，但可能影响出口商进入欧洲市场的能力，这会损及英国经济成长前景。

特蕾莎梅周三在保守党年度大会上表示，英国央行刺激经济的紧急举措带来“一些副作用”，需要采取新的策略来刺激增长。

**放宽政策前景**

英国央行8月降息至纪录低点0.25%，并采取其他举措缓解退欧冲击。

英国央行9月表示，多数决策者仍预计年底前会再次降息，除非他们对经济前景的看法有实质改变。

加拿大皇家银行利率策略师Vatsala Datta周三表示，投资者目前预计11月降息的机率仅为15%，低于上周的近30%。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周二表示，英国经济增速或许快于央行8月时的预估，但他尚未决定如何投票，因为就业市场仍有闲置。

英国财政大臣哈蒙德准备在11月23日发布其首份预算声明，他也在判断进一步实施刺激的必要性。(完)