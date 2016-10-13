英国脱欧事务大臣称第50条款的触发权在英国政府

路透伦敦10月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三向议会表示，英国政府有权在与欧盟启动退欧磋商之前，触发正式启动退欧程序的第50条款。

在被议员问及触发第50条，然后启动退欧磋商是否是政府的权力时，戴维斯说，“我尊贵朋友，完全是这样。”

“我们推进退欧进程的前提条件是，我们将进行适当的审查，”他还说，“但审查权并不是说我们将允许任何人来否决英国民众的决定。(完)