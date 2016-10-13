英国脱欧事务大臣称第50条款的触发权在英国政府

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦10月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三向议会表示，英国政府有权在与欧盟启动退欧磋商之前，触发正式启动退欧程序的第50条款。
在被议员问及触发第50条，然后启动退欧磋商是否是政府的权力时，戴维斯说，“我尊贵朋友，完全是这样。”
“我们推进退欧进程的前提条件是，我们将进行适当的审查，”他还说，“但审查权并不是说我们将允许任何人来否决英国民众的决定。(完)
(编译 汪红英；审校 李军)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)