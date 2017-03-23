欧洲投资银行主席称英国因退欧而撤出该行的成本巨大

路透布鲁塞尔3月22日 - 欧洲投资银行(EIB)主席周三表示，英国退出欧盟之后与该行进行财务结算的花费可能很高，他呼吁进行“文明的”退欧协商以避免这样的结果。

部分人士估计，相关成本可能多达650亿欧元(700亿美元)，可能比任何对欧盟的欠款都高。

英国是EIB的四大股东之一，该行为那些对欧盟政策目标有贡献的项目提供融资及专业协助。

英国持有EIB的16.1%股权，和德国、法国、意大利相同，但唯有欧盟成员国才能担任EIB股东，意味着英国退欧之后也必须撤出。

英国上议院3月在一份报告中指出，一旦退欧，英国理论上有权从EIB总资本633亿欧元中拿回16.1%，估计可能为101.9亿欧元(110.2亿美元)。

EIB主席Werner Hoyer在欧洲议会经济事务委员会的听证会说，但同时英国也有义务分担EIB总额约4,690亿欧元的负债。

“英国有16%的股份，退欧时或许想拿回这个份额的等值资本。但另一方面，我们也有(0.5万亿欧元的)或有负债，英国也该负担16%。”Hoyer告诉议员。

若以负债的16.1%来算，英国得分担755亿欧元，扣掉资本份额，还倒欠EIB约653亿欧元。

正在为英国正式启动脱欧进程后谈判做准备工作的欧盟官员提到了一项工作前提，即英国政府在2019年离开前可能需要支付最高达600亿欧元，以弥补其未兑现的承诺。这项工作前提中并不包括EIB可能发出的账单。

EIB还有4,570亿欧元未偿还贷款，可能让英国对未来获利提出要求，不过Hoyer没有对此发表评论。

他呼吁谈判各方“以一种文明方式”进行商谈，并明确表示目前尚未有数字拿出来讨论，因为谈判首先将把重点放在处理的“方法”而不是具体数字上。

他还表示，EIB在英国有“大量资产”，一旦英国退欧，这些资产将失去法律保护，这是该行非常担心的事。(完)