英国财政大臣称退欧协议不应给经济带来伤害--报载

路透伦敦9月30日 - 英国每日电讯报周五引述英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)的话称，英国在公投决定脱欧后对移民的管控不能对经济造成损害。

哈蒙德称英国将会“负责任地”使用所有移民新权力，减轻投资者对于英国或将走向与欧盟断然决裂的忧心。

“我们得清楚表明一件事--英国民众给予我们的权责是有隐含的条件，”哈蒙德说。

“它或许没有被明白地表述出来，但有其涵义，也就是民众不想见到经济跟着受害。”

“我想对企业传达的讯息是，不论最终我们的解决方案是什么，不论我们对移民进来英国有何种控制权力，我们都会负责任地加以使用，”哈蒙德说。

“我们将运用它们来支持英国经济。那些拥有高技能的人--不论是银行家、软体工程师或者跨国企业主管--当他们的存在支持着国内投资和经济增长的时候，我们当然不会用这样的权力将他们拒于英国之外。”(完)