（更正）英国财政大臣哈蒙德支持脱欧过渡期 称欧盟也将从中受益

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(更正：译文第一段有误，改为“称欧盟国家也会从英国逐步脱欧中获益”，非“称欧盟国家也支持从英国逐步脱欧中获益”)
路透伦敦12月12日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周一表示支持实行过渡期以平稳脱欧的想法，称欧盟国家也会从英国逐步脱欧中获益。
哈蒙德称，企业界、监管机构和“考虑周到的”政界人士愈来愈支持实行过渡期。这暗示英国政府内部对脱欧策略产生了分歧。
明年3月底之前英国将开启为其两年的脱欧谈判，欧盟执委会已表示希望谈判日程更短一些，称应在2018年10月之前完成谈判。
紧迫的期限在商界引发担忧，其中包括众多在英国的金融服务企业，他们担心如果届时未能就新关系达成一致，不知会发生什么情况。
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)上月表示，她理解商界对谈判之后英国可能从“崖边”坠落的担忧，并承诺在脱欧谈判中解决这些顾虑。
哈蒙德周一称，若在两年的谈判期内成功达成协议，可在过渡期逐步实施脱欧协议；如果未能如期达成最终协议，则可利用过渡期来填补空档。
周一稍早哈蒙德发表讲话之际，英镑扩大涨幅。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
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