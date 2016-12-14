（更正）英国财政大臣哈蒙德支持脱欧过渡期 称欧盟也将从中受益

(更正：译文第一段有误，改为“称欧盟国家也会从英国逐步脱欧中获益”，非“称欧盟国家也支持从英国逐步脱欧中获益”)

路透伦敦12月12日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周一表示支持实行过渡期以平稳脱欧的想法，称欧盟国家也会从英国逐步脱欧中获益。

哈蒙德称，企业界、监管机构和“考虑周到的”政界人士愈来愈支持实行过渡期。这暗示英国政府内部对脱欧策略产生了分歧。

明年3月底之前英国将开启为其两年的脱欧谈判，欧盟执委会已表示希望谈判日程更短一些，称应在2018年10月之前完成谈判。

紧迫的期限在商界引发担忧，其中包括众多在英国的金融服务企业，他们担心如果届时未能就新关系达成一致，不知会发生什么情况。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)上月表示，她理解商界对谈判之后英国可能从“崖边”坠落的担忧，并承诺在脱欧谈判中解决这些顾虑。

哈蒙德周一称，若在两年的谈判期内成功达成协议，可在过渡期逐步实施脱欧协议；如果未能如期达成最终协议，则可利用过渡期来填补空档。

周一稍早哈蒙德发表讲话之际，英镑扩大涨幅。(完)