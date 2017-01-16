英国退欧对自身的影响将大过对欧洲其他国家--ESM总裁

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
雷格林在香港发表演说称，英国退欧是一系列事件中的一件，其他还包括今年荷兰、法国和德国的选举，这些事件都导致不确定性增加。
“民粹主义的抬头在欧洲和在美国都引发了对于二战后经济秩序的质疑，这种秩序迄今带来前所未见的繁荣和贫困的降低。”雷格林在亚洲金融论坛会上表示。
“作为一名经济学家，我对世界贸易的未来、跨境合作以及国际机构的作用感到担忧。”
不过，他认为欧洲经济形势已经改善，失业率在下降，西班牙和爱尔兰等国的经济在成长。
“英国退欧是个破坏性事件，但我认为这给英国造成的麻烦要比欧洲其他区域更大。”（完）
(编译 艾茂林/高琦 审校 蔡美珍/白云)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。