英国退欧对自身的影响将大过对欧洲其他国家--ESM总裁

路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。

雷格林在香港发表演说称，英国退欧是一系列事件中的一件，其他还包括今年荷兰、法国和德国的选举，这些事件都导致不确定性增加。

“民粹主义的抬头在欧洲和在美国都引发了对于二战后经济秩序的质疑，这种秩序迄今带来前所未见的繁荣和贫困的降低。”雷格林在亚洲金融论坛会上表示。

“作为一名经济学家，我对世界贸易的未来、跨境合作以及国际机构的作用感到担忧。”

不过，他认为欧洲经济形势已经改善，失业率在下降，西班牙和爱尔兰等国的经济在成长。

“英国退欧是个破坏性事件，但我认为这给英国造成的麻烦要比欧洲其他区域更大。”（完）