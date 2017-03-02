焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验

路透布鲁塞尔3月1日 - 无硝烟的英国退欧大战即将打响。战事可能十分惨烈。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。

在双方谈判官员会面之前，欧盟27国将在预期于4月举行的峰会上，可能做出饱含政治意味的决定：英国必须首先确定下来的事情--可能是价值数以百亿欧元计的“退欧账单”；英国必须等待的事情--比如英国-欧盟自由贸易协议谈判；以及，谈判将如何组织进行。

“这些都将是重大的政治决策，”一名参与准备工作的高级欧盟官员说道。

峰会将是对欧盟27国是否团结一致的首个考验，因为各国的优先考量不尽相同。领袖们预期，“英国...将让各国鹬蚌相争。”

外交官们仍不确定，一些欧盟成员国政府在战略方面的看法有多大分歧，不过，德国、法国和比利时等重要成员国似乎已在同一阵线上。

一些人认为，较不富裕的东欧成员国尤其易受英国的金钱利诱和在英国的160万东欧人待遇的影响。这些东欧成员国已经在其他各种议题上与富裕成员国意见相左。

**特殊协议**

自从英国公投退欧以来的九个月，欧盟执委会和成员国政府已拒绝从事任何类似于协商的事情，直到特雷莎·梅启动为期两年的退欧协议谈判，或者如她所扬言的，没有协议便脱离欧盟。

退欧脚步即将加快速度。外交官们认为，特雷莎·梅可能会在3月20日提交文件，启动第50条条款的正式退欧进程，好让峰会主席图斯克有几周时间在4月的某个时候召集峰会，或许最快会在4月6日召开。

在夏季前欧盟27国必须对两件事做出决议，才能在2018年10月前达成敲定协议的目标，并在2019年3月时批准英国退欧。第一件事是欧盟27国必须对执委会的谈判方针达成一致；第二件事是执委会必须与英国就如何将议题分拆为数个主题达成一致，并设定谈判议程。

“我们将必须就议程顺序达成一致...”欧盟官员表示。他并称，对于英国力促就个别业务领域进行谈判以敲定特殊协议，欧盟将会反对到底。

法国和德国官员也持相同立场。

等到领导人峰会给出磋商“授权”，英国退欧事务欧盟首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)将针对谈判架构提出他的详细“建议”。这些建议需经成员国政府审查，在被确认为合法“政令”前可能有所修订。

这些政令将由各成员国部长批准，涉及贸易、预算、劳工法等问题，只有在这些政令颁布后，巴尼尔及其团队才能够真正坐下来同英国脱欧事务大臣戴维斯等官员商议，敲定如何举行谈判。预计多数谈判将在布鲁塞尔举行。

**退欧账单**

巴尼尔向各国政府表示，他认为今年有两方面的工作最为优先。

一个方面是，2019年英国欠账多少--不是最终数字问题，而是将如何计算。 其他欧盟成员国要求英国支付其加入时承诺负担的欧盟支出费用。另一个方面是，目前在欧盟居住的英国人以及在英国居住的欧洲人，退欧之后在居住、福利等方面可以保留什么样的权力。

需要为此商量出一个截止日期，在此之后跨越英国-欧盟边境的移民将不再享有欧盟权力。这只是一系列需要解决的棘手问题中的一个。

其他当务之急还包括如何处理英国与欧盟的新边境--特别是横穿爱尔兰岛的唯一陆地边境。双方都希望达成一个保持边境开放的特别协议，以避免影响到北爱尔兰的和平局势。

这个问题部分取决于特雷莎·梅会寻求与欧盟建立什么样的全面贸易联系，因此和需求其他问题一样，可能不得不与谈判同时进行；而且可能也需要像其他一些问题那样达成一个过渡性协议，以便争取时间在2019年后进一步协商。

欧盟希望这些问题能尽量延后，以免将脱欧协商与那些未来长期协议的谈判混作一谈。

一些高层官员已经预测，双方将采取那种互相较劲的方式，因而会给人民和企业带来极具破坏力的不确定性。他们认为，几周之内可能出现那种边缘政策。

“我感到担心，”一位英国官员谈到双方就如何组织磋商缺乏共同立场，可能让谈判早早就陷入僵局。“如果6月份我们还在这儿协商，那就太好了...但也可能在这之前情况就会不断恶化。”(完)