英国外交大臣称英国可能在退欧后继续参与一些欧盟计划

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月4日 - 英国外交大臣约翰逊周日称，英国可能会在退欧之后继续向一些欧盟计划付款，但英国政府将收回对本国资金的控制权，并且不再向欧盟支出大规模资金。
企业、投资者和反对党议员纷纷要求，在明年3月底前启动正式退欧程序之前，英国政府亮明谈判立场。
上周英国脱欧事务大臣戴维斯称，英国可能会向欧盟预算付款，以获取对欧盟单一市场的准入，缓解了对于英国政府将“硬退欧”从而与欧盟彻底决裂的担忧情绪。
但是在BBC的Andrew Marr电视节目中，约翰逊不愿确认戴维斯所言是否为英国政府谈判的头等要务，称各部长仍在考虑多个方案。
“我始终认为会有多个与欧盟合作的面向...实际上...在未来参与其中可能会是一个好主意，如果包含付款肯定会是一个好主意，”约翰逊称，他指的是Erasmus学生交流计划及Horizon研究资助计划。
“(为单一市场准入付款)明显是戴维斯在考虑的事项。这并不意味着相关决定已经做出。”(完)
(编译 刘秀红；审校 龚芳)
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