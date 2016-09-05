英国脱欧事务大臣戴维斯周一将公布脱欧计划的更多细节

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦9月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周一将在致议会的声明中，公布政府脱欧计划的更多细节。此时国际社会对英国如何安排脱欧计划感到愈发紧张不安。
自英国6月23日公投决定脱欧以来，该国政府对于相关计划一直守口如瓶，反而把重点放在为正式的脱欧谈判做准备上。当局已表示，在年底前不会启动正式的脱欧谈判。
“对我们的国家来说，这是一个历史性和有正面意义的时刻。英国退欧并非是要把坏事变好，而是要抓住英国在全球拥有一个全新地位所带来的巨大且令人兴奋的机遇，”戴维斯在声明中称。
“这个伟大的国家将拥有新的自由、新的机遇和新的视野。”
他周四在北爱尔兰表示，英国最好能拥有免税进入欧盟单一市场的待遇。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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