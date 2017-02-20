焦点：英国退欧开弓没有回头箭 欧盟不给后悔药

调查：多数日本企业倾向于在东芝退市问题上采取谨慎做法
路透东京5月25日 - 路透调查显示，多数日本企业认为，东京证券交易所(TSE)在东芝退市一事上应该持谨慎态度，担心会对东芝客户、分包商及金融市场所造成的潜在影响。
路透布鲁塞尔2月19日 - 英国前首相布莱尔希望英国人站起来阻止或软化退欧这件事，但如今恐怕已经由不得他们--很多欧洲人只想要他们继续并退出欧盟。
在去年英国公投作出退出欧盟的选择之后，错愕的欧洲领导人曾坚定地表示，欢迎英国人改变主意。这或许鼓舞了前首相布莱尔这样的人士，他上周对现任首相特雷莎·梅计划下月启动退欧程序并在两年内退出欧盟提出异议。
然而无论是他们寄望于此事遭遇法律障碍还是选民的态度转变，欧盟其他国家的立场已与之前迥然不同。虽然让英国留在欧盟的官方大门依然敞开，但欧盟很多人不会再欢迎英国回头。
“这趟车已经离开，”欧盟一资深外交官表示。
“没人感到高兴。但我们已经在向前走，大家最不希望看到的就是一切又推倒重来。”
可以肯定的是，法国和德国这两个欧盟核心成员国今年的大选形势焦灼，民粹主义崛起正在撼动欧洲的政治格局，几乎无人有把握预测英国退欧进程的最终结局。
欧盟其他27个成员国的外交官均持这样的观点，部分欧盟官员也是如此认为：“该来的总会来，”欧盟一名官员表示，“这已经植根于官场中。”
即便是那些会因英退而遭受最大损失的盟国也鲜有缓和语气，“我们必须接受这一决定，英国将要退欧，”爱尔兰欧洲事务部部长Dara Murphy在一个都柏林的论坛上表示，很多人在该论坛上表达了对爱尔兰经济的担忧。
欧盟执委会的巴尼尔(Michel Barnier)将代表欧盟与英国谈判，而有人也察觉到该执委会的基调已更为强硬，对那些想避免“硬退欧”的英国人发出警告。所谓硬退欧即特雷莎·梅上月阐明的与欧盟市场一刀两断。
“‘我有点想留，又有点想退，也许明天我还要回来’...--这样不行，”欧盟执委会主席容克上周指责称。
“布鲁塞尔的人心...在过去几周真的坚定了起来，”布鲁塞尔智库Friends of Europe的主席Giles Merrit表示。
**没有回头路？**
有人仍抱着希望。德国议员Terry Reintke表示，“如果英国决定保留欧盟成员国地位，那么绿党–欧洲自由联盟就会反对向其关闭大门。”Terry Reintke在英退问题上为绿党说话。
但德国、法国和其他大国担心，如果对伦敦手软，或将导致欧盟进一步瓦解。
“现在愤怒气氛高张，将得需要英国政府作出一次立场大转弯，欧盟才能在不大损颜面的情况下接受，”Friends of Europe的Merritt说。
一旦特雷莎·梅下月正式通知欧盟，英国将依照里斯本条约第50条款退出欧盟，要想再反悔则会进入政治和法律的双重雷区。
特雷莎·梅宣称，这项通知函将具有不可撤销的法律效力。许多欧盟官员认为，只要多数或其他27国全部同意，这一程序可以停止。但目前看来，问题在于政治意愿。
去年10月时，欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)向英国民众表示，推翻脱欧决定将是合法的，而且更重要的是，欧盟27国将会乐见。但他警告，不存在“软退欧”的选择，英国只能选择“硬退欧”或“不退欧”。
在此同时，欧盟方面似乎没什么意愿提出或许有助英国选民改变心意的甜头。
一位欧盟高官表示，如果英国回心转意，应该不会碰钉子。“但是，”该官员称，“欧盟可能希望附加一些条件，限制英国在诸多领域享有的特殊地位。”(完)
(编译 孙国玉/王颖/侯雪苹；审校 张荻/白云/蔡美珍)
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