欧盟公民无需担心英退未来 希望谈判很快达成协议--英官员

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧洲公民无需担心他们未来的权利，他希望6月19日英退谈判开始后将很快达成一项协议。
戴维斯称，他会参与英国退出欧盟的具体讨论，而首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将负责与其他领导进行“大谈判”。
“在英国的一些欧盟公民担心，他们不能再呆在英国了；同时在西班牙居住的英国人也在担心，他们不能再在那里生活了，”戴维斯告诉英国广播公司(BBC)。
“这种担心是多余的，不该有这种担心，我们希望能确保尽快处理这一问题，”他表示。
并称资金和北爱尔兰问题也将在英退谈判议程中。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。