欧盟公民无需担心英退未来 希望谈判很快达成协议--英官员

路透伦敦6月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧洲公民无需担心他们未来的权利，他希望6月19日英退谈判开始后将很快达成一项协议。

戴维斯称，他会参与英国退出欧盟的具体讨论，而首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将负责与其他领导进行“大谈判”。

“在英国的一些欧盟公民担心，他们不能再呆在英国了；同时在西班牙居住的英国人也在担心，他们不能再在那里生活了，”戴维斯告诉英国广播公司(BBC)。

“这种担心是多余的，不该有这种担心，我们希望能确保尽快处理这一问题，”他表示。

并称资金和北爱尔兰问题也将在英退谈判议程中。(完)