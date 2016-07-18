受英国脱欧冲击 英国基金资产规模蒸发420亿美元--EPFR

路透伦敦7月15日 - 基金流动数据供应商EPFR周五指出，英国公投脱欧后的三周内，英国基金管理资产规模(AUM)大减逾400亿美元，主因英镑大贬所致。

减少主要集中在股票及货币市场基金，反映出英国6月23日公投脱欧后，资产价格下跌、资金净流出及英镑贬值的综合影响。

英国基金管理资产规模在公投后自5,100亿美元迅速降至4,680亿美元，降幅达8.2%，约相当于英镑在此期间贬值的幅度。EPFR指出，其中约五分之四的降幅归咎于英镑贬值。

英国指标富时100指数.FTSE较6月23日水准上涨5%，大幅扭转最初的跌势；但富时250指数.FTMC跌幅仍达4%。

英国富时100指数受全球性因素影响较大，其成份股获利约七成来自海外，因此可自英镑贬值获益。而富时250指数对国内经济则更为敏感，多数分析师预计英国经济在英退后将走弱。

英国地产基金在英退后受创尤重。逾180亿英镑针对散户的地产基金上周遭到冻结，许多基金价值在一波客户赎回要求后大减。

然而，EPFR指出，英国股市脱离英退低点反弹回升，协助英国基金总体规模摆脱6月27日所创4,400亿美元低位。

美银美林所编撰的数据显示，英国股票基金过去三周总计净流出26亿美元，其中7月6日止当周流出11亿美元，为去年1月以来最大流出规模。

尽管英国股市反弹，但法国兴业银行分析师本周警告称，英国资产前景仍充满挑战。

“英退状况及后果仍不明朗，”他们周四在报告中指出，英镑可能低见1.20美元，建议投资人远离英国银行股。

“我们放空富时250指数/做多富时100指数，仍强烈看空英国经济，”他们写道。(完)