受公投脱欧影响 英国企业将削减投资--ICAEW

路透伦敦9月9日 - 英格兰及威尔士特许会计师协会(ICAEW)称，受英国公投决定脱离欧盟影响，英国企业可能在今年余下时间及2017年削减投资，政府必须迅速表明将如何推动脱欧程序。

ICAEW的预测进一步表明，与大多从容对待公投结果的消费者相比，企业对公投结果的反应更为谨慎。

ICAEW预计，2016年企业投资将下降2.9%，2017年将进一步下滑3.7%。而2015年为上升5%。

该预期来自于咨询机构Oxford Economics对ICAEW 8月1日公布的季度调查的分析。调查显示，英国6月23日公投退欧后，信心急剧下滑。

之后其它机构进行的调查显示，8月信心出现部分反弹，尽管制造商仍对投资表示担忧。

“在这种不确定性充斥的背景下，新政府有必要迫切开始做出一些决定，鼓励和激励国内投资，”ICAEW业务主管Stephen Ibbotson表示。

他呼吁各个部长在保守党10月召开的年度会议上概述其计划。英国财政大臣哈蒙德可能在11月公布其首份预算声明。

政府指出，一些企业收购交易表明了各界对退欧后英国的长期信心。

ICAEW预计2017年英国经济成长1.1%，低于今年1.8%的预估增速。该机构还预计失业率将从今年的5.1%升至5.3%；此外，受益于最低薪资上调，薪资增速将微升至1.7%。(完)