英国可以留在欧盟 但一切特权免谈--欧洲议会英退谈判代表

路透斯特拉斯堡6月14日 - 欧洲议会英退首席谈判代表维霍夫斯塔周三表示，欢迎英国改变想法留在欧盟内，但英国不应期望还能享受欧盟预算退款以及可选择不遵循(opt-out)多项欧盟规定的权利。

“昨天，法国新总统马克龙谈到了敞开大门。也就是说如果英国改变想法，则会发现(欧盟的)大门是敞开的，”维霍夫斯塔说道。

“我同意这一点。但是和爱丽丝梦游仙境一样，并非所有大门都是一样的。那将是一扇全新的大门，其中有着新的欧洲，这个欧洲没有预算退款、没有复杂的不遵循规定选择权，有的是真正的实力和团结。”

维霍夫斯塔是比利时前总理，他主张欧盟实现更加高度的一体化、各国政府向欧盟交出更多权力。正如欧洲大陆的很多人一样，一直以来他都在批评英国享有的退款，这是由英国前首相撒切尔(Thatcher)夫人在1980年代协商达成，使英国得以按退款形式收回向欧盟缴纳的一半预算费用。英国还享有诸多选择不遵循欧盟规定的权利，其中包括永不加入欧元区。(完)