英国政府预料有关启动退欧案恐将败诉 制订应变计划--卫报

路透伦敦1月11日 - 英国卫报报导称，英国政府预料，法院可能不会裁定其无需议会批准即可展开退欧进程，且已拟订几个不同版本的法案，准备在裁决出炉后送交议会。

最高法院料将在接下来的两周，就政府是否能在无需议会先行核准的情况下触发欧盟里斯本条约第50条做出裁定。触发该条款是英国正式脱离欧盟的第一步。

卫报引述不具名消息人士称，内阁大臣们私下承认他们很有可能打输这场官司，而且已经拟订至少两个版本的法案，准备在裁决出炉后送交议会。

报导并表示，政府已向最高法院要求在裁定公诸于世前先行看过，以便能准备应变计划。(完)