英国政府预料有关启动退欧案恐将败诉 制订应变计划--卫报

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透伦敦1月11日 - 英国卫报报导称，英国政府预料，法院可能不会裁定其无需议会批准即可展开退欧进程，且已拟订几个不同版本的法案，准备在裁决出炉后送交议会。
最高法院料将在接下来的两周，就政府是否能在无需议会先行核准的情况下触发欧盟里斯本条约第50条做出裁定。触发该条款是英国正式脱离欧盟的第一步。
卫报引述不具名消息人士称，内阁大臣们私下承认他们很有可能打输这场官司，而且已经拟订至少两个版本的法案，准备在裁决出炉后送交议会。
报导并表示，政府已向最高法院要求在裁定公诸于世前先行看过，以便能准备应变计划。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。