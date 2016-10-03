英国脱欧谈判期间 英国经济将面临动荡--财政大臣哈蒙德

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伯明翰10月3日 - 英国财政大臣哈蒙德周一表示，在英国政府就脱欧事宜展开谈判期间，英国经济将面临动荡。
英国首相特雷莎·梅周日表示，英国最晚将在明年3月底启动脱欧程序。哈蒙德称他支持“尽快”达成协议。
“在这场谈判过程中，一定会出现某些动荡情况。在两年或更长的时间内，企业会不确定我国与欧盟的最终关系，而在这期间我们需要支持经济，”哈蒙德对英国广播公司(BBC)电视说道。
哈蒙德表示，他希望英国脱欧协议可使英国企业在欧盟单一市场的准入程度达到最大，同时，英国政府应听取选民的意见，收回对国家边境的控制。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。