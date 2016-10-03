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国际财经 | 2016年 10月 3日 星期一 15:50 BJT

英国脱欧谈判期间 英国经济将面临动荡--财政大臣哈蒙德

路透伯明翰10月3日 - 英国财政大臣哈蒙德周一表示，在英国政府就脱欧事宜展开谈判期间，英国经济将面临动荡。

英国首相特雷莎·梅周日表示，英国最晚将在明年3月底启动脱欧程序。哈蒙德称他支持“尽快”达成协议。

“在这场谈判过程中，一定会出现某些动荡情况。在两年或更长的时间内，企业会不确定我国与欧盟的最终关系，而在这期间我们需要支持经济，”哈蒙德对英国广播公司(BBC)电视说道。

哈蒙德表示，他希望英国脱欧协议可使英国企业在欧盟单一市场的准入程度达到最大，同时，英国政府应听取选民的意见，收回对国家边境的控制。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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