英国脱欧事务大臣称首相特雷莎·梅未因大选失利而哭泣

路透伦敦6月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周一表示，他在大选后与英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)见面时，并未看到特雷莎·梅因上周大选失利而哭泣。

“她很好，正在继续工作，”戴维斯在被问及特雷莎·梅的状况时说。

被问及上周五特雷莎·梅是否泪如泉涌时，戴维斯告诉ITV的“早安英国”秀，“我看到她时她并没有哭泣。她是一位非常优秀的首相。”

在英国将启动退欧谈判前，戴维斯说，英国民众在去年的退欧公投中已要求收回对英国国界的掌控权，这意味着英国将离开单一市场。(完)