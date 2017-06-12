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时事要闻 | 2017年 6月 12日 星期一 15:20 BJT

英国脱欧事务大臣称首相特雷莎·梅未因大选失利而哭泣

路透伦敦6月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周一表示，他在大选后与英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)见面时，并未看到特雷莎·梅因上周大选失利而哭泣。

“她很好，正在继续工作，”戴维斯在被问及特雷莎·梅的状况时说。

被问及上周五特雷莎·梅是否泪如泉涌时，戴维斯告诉ITV的“早安英国”秀，“我看到她时她并没有哭泣。她是一位非常优秀的首相。”

在英国将启动退欧谈判前，戴维斯说，英国民众在去年的退欧公投中已要求收回对英国国界的掌控权，这意味着英国将离开单一市场。(完)

(编译 汪红英；审校 于春红)

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