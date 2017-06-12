英国脱欧事务大臣称首相特雷莎·梅未因大选失利而哭泣

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周一表示，他在大选后与英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)见面时，并未看到特雷莎·梅因上周大选失利而哭泣。
“她很好，正在继续工作，”戴维斯在被问及特雷莎·梅的状况时说。
被问及上周五特雷莎·梅是否泪如泉涌时，戴维斯告诉ITV的“早安英国”秀，“我看到她时她并没有哭泣。她是一位非常优秀的首相。”
在英国将启动退欧谈判前，戴维斯说，英国民众在去年的退欧公投中已要求收回对英国国界的掌控权，这意味着英国将离开单一市场。(完)
(编译 汪红英；审校 于春红)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。