英国退欧事务大臣戴维斯称英国退出欧盟“不存在疑问”

路透伦敦6月18日 - 英国退欧事务大臣戴维斯周一前往布鲁塞尔开启与欧盟的退欧谈判，他发出的讯息是：“我们要退出欧盟，这是没有疑问的”。

法国总统马克龙数天前曾暗示英国仍可选择留下，但戴维斯称首相特雷莎·梅有关英国退欧的计划没有回头路。英国民众近一年前公投选择退出欧盟。

“随着我前往布鲁塞尔开启正式退欧谈判，我们将要退出欧盟、兑现那次历史性公投的结果，此事应该不存在疑问，”戴维斯在声明中称。

“离开让我们有机会为英国打造光明的新未来，我们可以自由地掌控边界，通过自家的法律，并做独立主权国家能做的事。”

特雷莎·梅称她希望能干净利落地退欧。她的一些党内同僚质疑该策略将威胁经济成长。

戴维斯表示，他正在以“建设性的方式”着手谈判事宜，知道将有很多困难之处。

“我们并没有背弃欧洲，”他在声明稿中表示。“重要的是，达成的协议能让英国和欧盟保持繁荣，而这是我们希望和最亲密盟友和伙伴达成新的深厚且特殊伙伴关系的一部分。”(完)