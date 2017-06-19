英国退欧事务大臣戴维斯称英国退出欧盟“不存在疑问”

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月18日 - 英国退欧事务大臣戴维斯周一前往布鲁塞尔开启与欧盟的退欧谈判，他发出的讯息是：“我们要退出欧盟，这是没有疑问的”。
法国总统马克龙数天前曾暗示英国仍可选择留下，但戴维斯称首相特雷莎·梅有关英国退欧的计划没有回头路。英国民众近一年前公投选择退出欧盟。
“随着我前往布鲁塞尔开启正式退欧谈判，我们将要退出欧盟、兑现那次历史性公投的结果，此事应该不存在疑问，”戴维斯在声明中称。
“离开让我们有机会为英国打造光明的新未来，我们可以自由地掌控边界，通过自家的法律，并做独立主权国家能做的事。”
特雷莎·梅称她希望能干净利落地退欧。她的一些党内同僚质疑该策略将威胁经济成长。
戴维斯表示，他正在以“建设性的方式”着手谈判事宜，知道将有很多困难之处。
“我们并没有背弃欧洲，”他在声明稿中表示。“重要的是，达成的协议能让英国和欧盟保持繁荣，而这是我们希望和最亲密盟友和伙伴达成新的深厚且特殊伙伴关系的一部分。”(完)
(编译 王琛/戴素萍 审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。