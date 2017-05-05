英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国

路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三指责欧洲政界人士和官员试图影响6月8日大选的结果；之前德国一家媒体报导了欧盟执委会主席容克与特雷莎·梅会面，报导内容对特雷莎·梅多所批评。

“很显然，现在的情况是欧盟执委会试图霸凌英国民众--英国民众不会被欺负，英国政府不会允许本国民众被欺负，”戴维斯周四晚间对英国广播公司(BBC)说。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)之前曾表示，如果太感情用事，英国退欧谈判将变得“不可能”。(完)