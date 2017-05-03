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时事要闻 | 2017年 5月 3日 星期三 15:05 BJT

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元

路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。

“我们不会支付1,000亿欧元。我们要做的是具体讨论都有哪些权利和义务，”戴维斯告诉英国电视台ITV。(完)

(编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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