英国仍有可能在未达成协议情况下退欧--脱欧事务大臣

路透伦敦6月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，英国仍有可能在没有达成协议的情况下结束与欧盟的谈判，在退欧谈判展开之际，维持这个选项是很重要的。

戴维斯表示，英国政府已经研究了未达成协议的应变计划，为了让英国得到最佳协议，这是一个很重要的选项。

“如果你进行谈判，但没有能力抽身退出，那么你在这场谈判将会得到很糟的结果，”他向BBC电台表示，并称他预期英国将有能力与欧盟达成协议。

“那些(欧盟成员)国家有他们自己的利益考量，所以虽然我不认为会走到那一步，但如果走到那一步时，我们拥有能够放弃谈判的这个选择是很重要的。”(完)