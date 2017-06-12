英国仍有可能在未达成协议情况下退欧--脱欧事务大臣

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月12日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，英国仍有可能在没有达成协议的情况下结束与欧盟的谈判，在退欧谈判展开之际，维持这个选项是很重要的。
戴维斯表示，英国政府已经研究了未达成协议的应变计划，为了让英国得到最佳协议，这是一个很重要的选项。
“如果你进行谈判，但没有能力抽身退出，那么你在这场谈判将会得到很糟的结果，”他向BBC电台表示，并称他预期英国将有能力与欧盟达成协议。
“那些(欧盟成员)国家有他们自己的利益考量，所以虽然我不认为会走到那一步，但如果走到那一步时，我们拥有能够放弃谈判的这个选择是很重要的。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。