英国政府在为退欧谈判考虑所有选项--首相发言人

路透伦敦11月21日 - 周一在被问及英国首相特雷莎·梅是否在考虑过渡性退欧协议时，首相发言人表示，在与欧盟进行退欧谈判前英国政府在考虑所有的选项。

稍早特雷莎·梅曾表示理解企业的担忧，担心英国在与欧盟进行正式脱欧谈判后，英国可能遭遇“悬崖式”急剧变化，她将在退欧谈判中处理这些疑虑。

“在为谈判准备的同时，我们正在做所有的工作，焦点放在如何能够争取到对英国最好的协议，”该发言人对媒体表示。

她还称，政府已经拟定了到2020年将公司税降到17%的措施，称任何有关进一步下调的传言都是“揣测”。(完)