英国政府在为退欧谈判考虑所有选项--首相发言人

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦11月21日 - 周一在被问及英国首相特雷莎·梅是否在考虑过渡性退欧协议时，首相发言人表示，在与欧盟进行退欧谈判前英国政府在考虑所有的选项。
稍早特雷莎·梅曾表示理解企业的担忧，担心英国在与欧盟进行正式脱欧谈判后，英国可能遭遇“悬崖式”急剧变化，她将在退欧谈判中处理这些疑虑。
“在为谈判准备的同时，我们正在做所有的工作，焦点放在如何能够争取到对英国最好的协议，”该发言人对媒体表示。
她还称，政府已经拟定了到2020年将公司税降到17%的措施，称任何有关进一步下调的传言都是“揣测”。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)