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时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 13:00 BJT

退欧结果使英国目前处于未知领域--英首相助手

路透伦敦6月24日 - 英国首相卡梅伦办公室一名助手周五表示，在英国公投结果料为脱离欧盟后，英国目前处于未知的领域。

“我们目前位于未知的领域，”该助手对记者表示，“大家真的都累了，他们都还没睡觉。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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