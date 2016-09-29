英国必须阐明脱欧策略以抑制不确定性--智库

路透伦敦9月29日 - 英国智库政府研究所(Institute for Government)周四表示，英国需要开始说明脱欧的策略，避免企业及磋商伙伴长期笼罩不确定性；该机构警告称，内部的纷争有可能损及政府的立场。

自7月上任誓言带领英国脱欧以来，首相特雷莎·梅(Theresa May)对于她希望与欧洲伙伴就贸易及移民等关键议题达成何种协议所言甚少。

“沉默并非一种策略，”政府研究所一项目主管Hannah White指出。

“当前的情况--我们得自行解读各个部长个人的想法，让那些希望早点脱欧的人感到挫折，让我们必须协商的对象感到困惑，也让那些想在英国作生意的民众感到不安。”

特雷莎·梅曾表示，她不打算揭露自身的协商立场，也不会就欧盟谈判持续发表评论。英国在启动里斯本条约第50条款(Article 50)以前，不会正式展开脱欧的程序。特雷莎·梅曾经表明，这要到明年才会发生。

“短期而言，特雷莎·梅最起码需要厘清脱欧的程序及时间表，”政府研究所在报告中指出。(完)