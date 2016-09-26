热点聚焦：英国打错算盘 退欧谈判将获欧企支持的希望恐要落空

路透伦敦9月26日 - 接受路透采访的20多家欧洲企业协会和公司表示，他们支持政府的立场，即只有英国仍遵守欧盟规则，该国银行业才能在退欧后继续享有欧盟市场的准入权。

英国希望达成一个贸易协议，使伦敦金融区即所谓的伦敦金融城能拥有欧盟客户，同时允许政府限制来自欧盟的移民。这与欧盟的基本法规相悖。

英国政府高阶议员曾表示，他们预计欧洲企业团体将支持他们的立场，因为他们需要伦敦金融城提供的金融服务。

但从路透对欧洲企业和行业组织的访谈来看，对企业主管而言最重要的是保有单一市场并执行同一套规则，其中包括工人、资本、商品和服务的自由流动。

他们对失去伦敦金融城的服务倒不太担心。

德国邮政银行DPBGn.DE、戴姆勒(DAIGn.DE)和菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)等公司表示，他们并不认为伦敦金融城失去欧盟市场准入权会给公司带来太大干扰。

“我们已经非常清楚表态，四项自由必须遵守，没有占尽便宜这回事，”BusinessEurope总监Markus Beyrer表示。BusinessEurope为最大欧盟企业联盟的分支团体。

“这是来自我们行业内非常明确的信息。”

看法的分歧显示出未来英国与欧盟分道扬镳的协商势必面临重重困难，双方几乎都没有让步的空间。

英国民众选择脱离欧盟，部分因希望抑制移民。万一允许欧盟移民自由流动，当初信誓旦旦尊重民众意愿的政府，势将面临来自公众与政府体系内欧洲怀疑论者的抗议声浪。

欧盟本身也是一个头两个大。尽管反对给予英国豁免权利，欧陆企业在股票销售的安排、发债以及并购交易，还是得仰赖英国协助。但业界人士担心如果允许给予英国特殊待遇，那么其他会员国可能也会要求如法炮制，量身打造自己的协议，对单一市场与欧盟本身构成风险。

**经济利益**

根据游说团体TheCityUK上月的报告，英国金融服务的输出远胜于其他国家，金融服务企业总部及法律等相关专业服务企业的数量为全球之最。

但部分分析师表示，英国政府对其立场可获欧洲支持的看法过度乐观，退出欧盟时可能最终无法达成市场准入协议。

财政部发言人称：“我们的立场非常明确，我们希望达成对英国商品和服务贸易最有利的协议。”该发言人拒绝就此前政府关于欧洲商界领袖立场的言论置评。

包括财政大臣哈蒙德和外交大臣约翰逊在内的英国议员曾表示，允许英国金融业免受欧盟规定的约束，符合欧洲企业的利益。英国金融业在英国国民经济产值中占大约10%的比重。

“欧洲工业生产商联合会、贸易团体和协会以及金融监管机构将与政府讨论各种可能结果的影响，我认为，这些人...会主张追求理性的经济利益，”哈蒙德本月在议会称。

欧洲商业团体表示，他们从与伦敦金融城的无壁垒贸易中受益，借助其来获得融资，对汽车贷款等应收账款进行重新包装、并购建议等。他们承认，转用法兰克福和巴黎的金融服务供应商会推高成本。

“我们不排除今后融资成本或起伏更大的可能性，”德国汽车制造商戴姆勒的发言人Silke Walters称。

但影响被认为是可控的。商业游说机构Danish Industry的副主管Anders Ladefoged称，总部设在英国的银行可轻松地将交易柜台转移到大陆中心。这些银行中有些是欧洲和美国的集团的子公司。

根据德国机械设备制造业联合会(VDMA)，有些企业可能不受影响。VDMA称，他们的许多会员企业依赖德国的银行进行借贷，而非伦敦发行的债券。

伦敦为欧洲最重要的债券发行中心，但与美国有所不同的是，欧洲企业多半利用银行而非债市进行融资。

**特殊协议**

在英国6月公投脱欧后几天，法国及德国最大的商业协会--法国企业联盟(MEDEF)、德国BDI工业联盟及德国BDA雇主协会指出，他们的政府应该对英国表明，公投决议代表着伦敦城将失去进入欧盟市场的管道。

意大利、瑞典、丹麦、卢森堡及其他14国商业协会对路透表示，倘若英国限制欧盟劳工自由移动的话，他们也不会支持该国保有进入市场的管道。

路透访查逾100家欧陆大型企业是否准备游说，为英国争取达成一项特殊协议。

多数受访者表示，他们至少在达成协议以前，不会涉及这项争论；但他们也不担忧切割伦敦城银行的协议，会严重影响其业务营运。

然而，企业界确实担忧英国在未遵循所有四项自由的情况下，却获准保有欧盟市场的准入，这将开了危险的先例。

意大利Confindustria business confederation首席经济分析师Luca Paolazzi表示，部份国家可能会寻求豁免以保护特定产业，或规避竞争法规。这可能使得欧盟单一市场成为贸易法规实施效率不彰拚拚凑凑的机构，使得跨境业务更难运作。

“挑挑拣拣意味着把规则变成点菜一般，这就创造了不公平的竞争机会，并不利于一个竞争性的市场，”他并称。

一些商业协会和企业称，这甚至还有可能导致整个欧盟瓦解，而且有关欧元区稳定性的担忧也将导致欧元的剧烈波动。

“这就好像是说，‘让英国接受其中三项(自由流动)，第四个则不用’。如果真这样执行了，这将带来很多问题，甚至可能令瑞典工商界雪上加霜，”瑞典企业联合会(Confederation of Swedish Enterprise)主任Carola Lemne称。

一些分析师表示，英国政府对欧盟商界领袖想法解读错误，反映出对欧盟成员国准备做出的让步有更广泛的误解。

智库欧洲改革中心(Centre for European Reform)副主任Simon Tilford称，如果英国更好地理解欧盟政府及企业的想法，则将可能获签允许与欧盟实现免关税贸易的协议。

他并称如若不然，从知会欧盟其退出意愿，到成员国资格到期的两年期限很可能一晃而过，达不成任何协议。

“如果英国希望将劳动力流动控制权从欧盟手中拿回来，则必须要放弃欧盟服务单一市场的资格。我认为这一点显而易见。”(完)